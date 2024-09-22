Uzman isim uyardı! Chia herkese uygun değil! İşte çarpıcı rapor: Ciha tohumu zannedildiği gibi değil!

Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, sağlıklı bir besin olarak kabul edilen chia tohumunun bazı kişiler için risk taşıyabileceğinin altını çizdi.

Sosyal medyada son dönemde chia tohumuyla hazırlanan detoks içeceğinin zayıflamaya yardımcı olacağı iddia ediliyor. Uzmanlar ise her formülün her vücuda iyi gelmeyeceğini ifade ediyor. Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, sağlıklı bir besin olarak kabul edilen chia tohumunun bazı kişiler için risk taşıyabileceğinin altını çizdi.

Atik, “Chia tohumunun yüksek lif içeriği sindirim sisteminde bazı sorunlara yol açabilir. Aşırı tüketildiğinde, kabızlık ya da şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için chia tohumunun omega-3 içeriği nedeniyle etkileşim riski bulunabilir. Herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin chia tohumunu tüketmeen önce doktora danışmalı” dedi.