  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Uzman isim uyardı! Chia herkese uygun değil! İşte çarpıcı rapor: Ciha tohumu zannedildiği gibi değil!
Kadın - Aile

Uzman isim uyardı! Chia herkese uygun değil! İşte çarpıcı rapor: Ciha tohumu zannedildiği gibi değil!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:29:00 - 2024-09-22 09:43:20
Uzman isim uyardı! Chia herkese uygun değil! İşte çarpıcı rapor: Ciha tohumu zannedildiği gibi değil!

Sosyal medyada son dönemde chia tohumunu zayıflamaya yardımcı olacağı iddia ediliyor. Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, sağlıklı bir besin olarak kabul edilen chia tohumu ile ilgili uyardı! Bazı kişiler için risk taşıyabileceğinin altını çizdi.

Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, sağlıklı bir besin olarak kabul edilen chia tohumunun bazı kişiler için risk taşıyabileceğinin altını çizdi.

Sosyal medyada son dönemde chia tohumuyla hazırlanan detoks içeceğinin zayıflamaya yardımcı olacağı iddia ediliyor. Uzmanlar ise her formülün her vücuda iyi gelmeyeceğini ifade ediyor. Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, sağlıklı bir besin olarak kabul edilen chia tohumunun bazı kişiler için risk taşıyabileceğinin altını çizdi.

Atik, “Chia tohumunun yüksek lif içeriği sindirim sisteminde bazı sorunlara yol açabilir. Aşırı tüketildiğinde, kabızlık ya da şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için chia tohumunun omega-3 içeriği nedeniyle etkileşim riski bulunabilir. Herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin chia tohumunu tüketmeen önce doktora danışmalı” dedi.

O hükümlünün son isteği bir zeytin oldu! Herkesi şaşırttı! İbn-i Sina'da önermişti...
O hükümlünün son isteği bir zeytin oldu! Herkesi şaşırttı! İbn-i Sina'da önermişti...

Kadın - Aile

O hükümlünün son isteği bir zeytin oldu! Herkesi şaşırttı! İbn-i Sina'da önermişti...

Şeker hastalığından korunmanın yolu bu gıdalardan geçiyor!
Şeker hastalığından korunmanın yolu bu gıdalardan geçiyor!

Kadın - Aile

Şeker hastalığından korunmanın yolu bu gıdalardan geçiyor!

İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Vücudu dipçik gibi yapıp yüze renk katıyor! Şaşırtan detaylar
İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Vücudu dipçik gibi yapıp yüze renk katıyor! Şaşırtan detaylar

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Vücudu dipçik gibi yapıp yüze renk katıyor! Şaşırtan detaylar

Dudak dolgusunun korkutan yüzü: Büyük sorunu kimse görmedi! Tehlikesi ortaya çıktı
Dudak dolgusunun korkutan yüzü: Büyük sorunu kimse görmedi! Tehlikesi ortaya çıktı

Sağlık

Dudak dolgusunun korkutan yüzü: Büyük sorunu kimse görmedi! Tehlikesi ortaya çıktı

Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!
Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!

Kadın - Aile

Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!
Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Ekonomi

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Sebze suları ile detoks olmaz! Aman dikkat sağlığınızdan olmayın
Sebze suları ile detoks olmaz! Aman dikkat sağlığınızdan olmayın

Kadın - Aile

Sebze suları ile detoks olmaz! Aman dikkat sağlığınızdan olmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23