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Korona Virüs

Uzman isim, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının sorumlusunu açıkladı

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, artan vakalardan süper bulaştırıcıların sorumlu olduğunu belirterek, "Kim süper bulaştırıcı bilemezsiniz. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:08:00 - 2020-06-13 17:36:32
Uzman isim, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının sorumlusunu açıkladı

 İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından süper taşıyıcıların sorumlu olduğunu söyledi.

Rakamların yeniden yükselişe geçmesi, ikinci dalganın geleceğine dair tartışmalara neden olurken Prof. Dr. Mustafa Çetiner, normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, “Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil” dedi.

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde devam etti:

New York’ta 5 bin 700 korona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.”

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