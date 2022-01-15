  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Uzman isim 'Omicron’u müjde gibi algılıyoruz' deyip açıkladı: Pandeminin sonunu getirip...
Korona Virüs

Uzman isim 'Omicron’u müjde gibi algılıyoruz' deyip açıkladı: Pandeminin sonunu getirip...

Omicron varyantının virüsün biteceğini gösteren bir ‘müjde’ gibi gördüklerini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi. Bulaşma hızı yüksek, ölüm oranı ise düşük seyreden Omicron varyantının bilim dünyasında pandeminin sonunu getirip getirmeyeceği tartışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 11:45:11 - 2022-01-15 11:45:11
Uzman isim 'Omicron’u müjde gibi algılıyoruz' deyip açıkladı: Pandeminin sonunu getirip...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor. Türkiye’de de hızlı bir yayılım gösteren Omicron, uzmanlar tarafından ‘müjde’ olarak değerlendiriliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, Omicron varyantının delta ve diğer varyantlara göre akciğere tutulum oranının oldukça düşük olduğunu ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Hızla yayılıyor ama...

Kısa bir süre sonra pandeminin sona ermesini beklediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, şöyle konuştu:

“Şu anda gündemimiz Omicron varyantı. Daha önceden yaygın varyant, delta varyantıydı. Delta, Omicron’a göre daha hasta yapıcı özelliğe sahipti. Buna bir ‘müjde’ diyebiliriz. Omicron daha hızlı yayılıyor ama hastalandırma oranı oldukça düşük. Bunu 3-4 ay gibi bir sürede pandeminin biteceği müjdesi gibi algılıyoruz. Acile başvuru yüzdesi deltada yüzde 15’ken, Omicron’da bu oran yüzde 5’lere düştü. Hastaneye yatma riski deltada yüzde 4’te oranındayken Omicron’da ise yüzde 2’ye düştü. Hatta solunum cihazına bağlanma oranı da diğer varyantlara göre yüzde 80’e kadar düşüş var. Yani evde, ayakta geçirilen bir varyant hastalığını görüyoruz. Bulaşıcılığı fazla ama hastalandırıcı özelliği diğer varyantlara göre oldukça az” dedi.

Bulaşma hızı yüksek, ölüm oranı ise düşük seyreden Omicron varyantının bilim dünyasında pandeminin sonunu getirip getirmeyeceği tartışılıyor.

Varyantların akciğer tutulumları hakkında da bilgiler veren Dikmen, şunları söyledi:

“Delta varyantına yakalanan hastalarda akciğer tutulumunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Omicron varyantına yakalanmış bir hastanın akciğer filmine baktığımızda ise deltaya göre çok az kaldığını görebiliyoruz. Bu da Omicron geçiren bir hastanın, delta varyantına yakalanan bir hastaya göre daha rahat nefes aldığını gösteren bir durumdur.”

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay