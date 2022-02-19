Uzman isim net konuştu: Bu olmazsa pandemi biter

Kovid-19'un Omicron varyantının hastalar üzerindeki hafif etkileri, aşılama oranlarının yüksekliği, vaka sayılarının pik seviyeden aşağıya doğru düşmeye başlaması pandemide mutlu sona yaklaşıldığının müjdecileri oldu. Sağlıkçılar da bahar dönemi için umutlu.

Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit:

Avrupa yasakları daha yeni kaldırıyor. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz aslında yasakları onlardan çok önce kaldırarak, diğer ülkelere öncülük etti. Maske, kişisel tedbirler ve aşı dışında uygulanan yasak yok Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu normalleşme çalışmaları dünyaya örnek oldu. Omicron varyantından sonra okulların açılması, tedbirlerin kaldırılması kararı öncülük etti. Türkiye Omicron pikini de gördü. Artık inişe doğru geçtik. Hastane yatış ve yoğun bakım oranları iyice düştü. Artık ayakta çok hafif geçiriliyor. Bunda varyantın etkisi olduğu kadar toplumun aşılanma oranının yüksek olmasının da etkisi var. Yeni bir mutasyon çıkmaz ise endemik (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık) haline gelecek ve bir süre sonra kaybolacak diye düşünüyorum. Kovid'de grip gibi bir tür. Kovid de bir aşıda bitmeyecek. 'Bir aşı oldum bundan sonra ömür boyu aşılanmama gerek yok' diyemiyoruz. Aşının tekrarlanması gerekiyor. Hatırlatma dozunuzu olun.

Türkiye'nin şu anda bir şansı var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın gözeteminde, destekleriyle üretilen dünyada nadir aşısı olan ülkelerden biriyiz. Turkovac aşımız var. Aşı problemimiz yok. Aşı tedarik edilecek mi edilmeyecek mi gibi problemimiz yok. Güvenebileceğimiz, kendi bulduğumuz, kendi ürettiğimiz aşımız var.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı:

Yaygın aşılama ve hızlı bulaşmayı da göz önünde bulundurursak toplumsal bağışıklığa yaklaşıyoruz. Mart ayından sonra pandemi gündemimizden çıkacak. Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Kalabalık ortamlarda kullanılması ve hasta kişilerin takması dışında maske zorunluluğu kalkabilir.

Uzman Dr. Erkan Temizkan:

Havaların ısınmaya başlamasıyla ve kişiler aşılarını tam yaptırdığı takdirde virüsten korunma büyük bir oranda bizim için tehdit olmaktan çıkacaktır. Kişiler aşılandığı takdirde virüs tamamen ortadan kalkmasa, yeni mutasyonlara uğrasa bile aşılar etkili olacağından virüs artık toplumsal bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Virüsün direkt olarak öldürücü bir etkisi ancak viremi (virüsün tüm kana yayılması) yoluyla olmaktadır.

Kaynak: Sabah