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Dünya

Uzman isim, Mısır ve Libya'daki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ceren Gürseler, yeniakit.com.tr canlı yayınında Libya ve Mısır ile ilgili gelişmeleri değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:50:00 - 2020-06-17 22:52:50
Uzman isim, Mısır ve Libya'daki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ceren Gürseler, yeniakit.com.tr'de canlı yayınlanan ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in Muhammed Mursi’nin şehadeti ve sonrasında Mısır’da yaşanan gelişmeler ile Libya’daki son yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını cevaplıyor.

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