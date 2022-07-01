Uzman isim cevapladı! Yeni bir mutasyon gelebilir mi?

YENİ AKİT ANKARA

Son aylarda hastane ve polikliniklerde Covid-19 vakaları görülmemesi ve hastaneye yatan hasta sayılarının azalması, virüsün etkisinin azaldığına dair umutları artırmıştı. Ancak uzmanlar, bir süredir hafif grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvuran hastalar dışında ağır vaka görünmezken özellikle son haftalarda hem akciğer tutulumu yaşayan hem de Covid pozitif olan vakalarda artış gözlendiğine dikkat çekiyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun kırmızı alarm durumuna geçecek kadar büyük bir artış olmadığını ancak yine de Covid- 19’un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bu yeni durumun nasıl seyredeceği önemli. Covid-19, etkileri hafifleyerek aramızda kalmaya devam mı edecek yoksa eskisi gibi dalga mı oluşturacak? Bu durum, alınacak önlemleri de etkileyecek elbette. Eğer yeni bir Covid-19 mutasyonu ile karşılaşırsak, ülkemizin bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünebiliriz.” diye konuştu. Dr. Uğur Şahin'in Biontech aşısının korumasında kalabilen yeni bir Omicron alt varyantının olabileceği açıklamasına atıfta bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya, PCR testlerinden de kalabilen vakaların aramızda olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Sağlık durumundan şüphe duyan ve Covid-19 belirtilerine benzer şikayetleri olan vatandaşların, mesafe ve bireysel temizlik konularına özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Hac, bayram kutlamaları ve düğünlerde dikkat edilmeli

Pandeminin ilk zamanlarında özellikle Hac vazifesini yapan, düğün ve toplu aktivitelerde bulunan vatandaşlarda ağır vakalar ve ölümlerin görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, “Bu yaz yasakların kalkması ile özellikle Kurban Bayramı ve Hac vazifesi sonrası vaka sayılarında artış yaşanmasını bekliyoruz.” diyerek geleceğe yönelik tehlikeye işaret etti. Prof. Dr. Özkaya, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve son aşılarının üstünden zaman geçmiş vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını olmaları gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki aylarda, vakaların artmasıyla birlikte aşının koruyucu etkisinden kaçan yeni bir mutasyon ile de karşılaşılabileceğini dile getirdi. Bu durumda mutasyonlara karşı etkili, yeni bir aşı formuyla tekrar toplu aşılama olabileceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. Özkaya, halkımızın bu konuya bilinçli yaklaşmasını ve toplum olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek yeniden yasaklara gerek kalmadan bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini kaydetti.

6. Dalga yaşanıyor olabilir

Yasakların geri gelmesini beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, sürü bağışıklığı dediğimiz; toplumda aşılanan veya belli bir hastalığı atlatan kişilerin, toplumda henüz aşılanmayan veya o hastalığa henüz yakalanmamış kişileri de koruma özelliği olduğunu söyledi. “Bizde bu durum oldukça etkili oldu ve hastalığı hafif formda geçirmemizi sağladı” diyen Prof. Dr. Şevket Özkaya sözlerini, “Son günlerdeki vaka artışlarının 6. dalga olduğu düşünülüyor. Ancak, ilk zamanlardaki gibi hastanelerin Covid hastaları ile dolduğu yeni bir dalga şeklinde artış beklemiyoruz.” diyerek sonlandırdı.