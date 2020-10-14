Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'larına karşı çaresiz kalan Yunanistan'dan yeni bir adım geldi. Yunanistan SİHA'lara karşı envanterinde bulunan T-6A Texan II tipi pervaneli uçakları kullanacak.

Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bugün savaşlardaki en önemli rolü SİHA'ların ve kamikaze droneların oynadığını belirten Özbek, "Bunun son örneğini Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda aktif olarak gördük" dedi.

T-6A uçakları Türk SİHA'larına karşı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de giderek artan İHA operasyonlarının Yunanistan'ı telaşlandırdığını ve bu nedenle Atina yönetiminin yeni bir adım atmak zorunda kaldığını aktaran Özbek, "Yunanistan'ın elinde 45 adet T-6A Texan II tipi eğitim uçağı var. Yunanistan bu uçaklardan bazılarını Ege'de Türk İHA'larına karşı kullanmak üzere bir adım attı." diye konuştu.

Özbek, Yunan Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda bir hazırlık yapıldığını söyledi.

Pervaneli uçakların tarihi geçmişi

Pervaneli uçakların tarihi geçmişinden bahseden Özbek, bu uçakların jet uçakların ortaya çıkmasıyla birlikte ülkelerin hava kuvvetlerinden emekli edilmeye başlandığını ifade etti. Jet uçakların yüksek bir maliyete sahip olduğunu kaydeden Özbek 1990'lı yıllarda yeniden pervaneli uçaklara bir yönelim yaşanmaya başlandığını aktardı.

Ülkelerin terör operasyonlarında pahalı olan jet uçaklar yerine pervaneli uçakları tercih ettiğini dile getiren Özbek, piyasada bulunan pervaneli uçaklar hakkında bilgi verdi. Özbek ayrıca Yunanistan'ın T-6A Texan II tipi uçaklarının teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda İHA'ların çok aktif bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Özbek, Ermenistan ordusunun İHA operasyonları sonucunda ağır kayıplar verdiğini söyledi.

İHA'ların şuan havadan havaya mühimmat taşımadığını ancak bunun ileride taşımayacakları anlamına gelmediğini kaydeden Özbek, Türkiye'nin bu alanda ciddi çalışmalar yaptığını anımsattı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen hava-hava füzeleri Gökdoğan Bozdoğan'ın ilerleyen dönemlerde TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur ile Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA'lara entegre edileceğini ifade etti.

İHA'ların savaş uçaklarında olduğu gibi it dalaşına giremeyeceğini, ani manevralar yapamayacağını ifade eden Özbek "Ancak hava hava füzeleriyle birlikte bu konuyla ilgili konseptler değişebilir. Savaş uçakları İHA'ların yanına çok kolay gelemeyebilir. Bu nedenle İHA'lar öneminlerini uzun süre koruyacak gibi gözüküyor" dedi.

İleride jet motorlu SİHA'ların çıkmasıyla birlikte artık bu platformların it dalaşı yapabileceğini, hava-hava muharebelerine girebileceğini ve savaş uçaklarının görevlerini üstlenebileceğini söyledi.