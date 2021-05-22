Uzman isim açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısının, ikinci doz için yedekleme yapılmadan 30 milyon kişiye uygulanacağını söyledi. BioNTech ile yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye'de aşı sorununun çözüldüğünü dile getiren Koca, Haziran ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü yenmenin en önemli yolu aşılanmadan geçiyor. Bunun en büyük örneğini Avrupa ülkeleri gösteriyor. ABD gibi ülkeler açık alanda maskelerini çıkarmaya başladı ve normal yaşama dönmeye başladı.

Radyoloji Uzmanı Prof Dr. Güner Sönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılar söz verildiği zamanda elimize ulaşırsa bu defa gerçekten sonbaharda ışığı da görür, maskeyi de atar, eski günlerimize de döneriz diye düşünüyorum. Artık biz de bu hesaptan bağ, bahçe, yemek, çiçek resimleri paylaşırız. Daha keyifli sohbetler ederiz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Salgın ülkemizde ne zaman biter, gelin beraber öngörüde bulunmaya çalışalım;

1. Ülkemizde şu anda çift doz aşısı tamamlanmış kişi oranı %14, en az tek doz olanlar ise %19 civarında.

2. Sn Uğur Şahin ve Sağlık Bakanlığı 120 milyon doz Biontech aşısı anlaşması yapmış durumda.

3. Daha önceki aşı siparişi açıklamaları ve sonrası güvensizliğe neden olsa da; ortak basın açıklaması yapılması ve anlaşmanın net bir şekilde ifade edilmesi bu defa sıkıntı olmayacağını düşündürüyor.

4. Haziran’da 30 milyon, daha sonraki aylarda 90 milyon doz elimizde olacak.

5. Artık biontech aşısı 1 ay boyunca buzdolabında saklanabiliyor. Bu, ASM lerde de bu aşının rahatlıkla yapılabilmesi demek. Yani günde 1-1.5 milyon kişiyi aşılayabiliriz. 6. 30 milyon aşı 20-25 gün içinde yapılırsa, nüfusun yarısından çoğuna tek doz aşı yapmış oluyoruz (%55-56)

7. Biliyoruz ki Biontech aşısı tek dozdan 2 hafta sonra %70-80 etkili ve ilaveten bulaşmayı da engelliyor. 8. Eğer zamanında gelir ve hızlı bir şekilde uygularsak Temmuz ortalarından itibaren bariz rahatlamayı hissederiz.

9. İsrail örneğinden, erişkin nüfusun %60-62’si aşılandığında neredeyse sürü bağışıklığına ulaşıldığını gördük. Aşının devamı gelirse bizim de Ağustos-Eylül gibi bu orana ulaşmamız mümkün görünüyor. 10. Bu durumda yaz ortası rahatlama, Sonbaharda da tam ferahlama bizi bekler.

Özetle: aşılar söz verildiği zamanda elimize ulaşırsa; Bu defa gerçekten Sonbaharda ışığı da görür, maskeyi de atar, eski günlerimize de döneriz diye düşünüyorum. Artık biz de bu hesaptan bağ, bahçe, yemek, çiçek resimleri paylaşırız. Daha keyifli sohbetler ederiz."