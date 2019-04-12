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Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de Uzman Erbaş Orduevi olarak kullanılabilecek nitelikte yapılara yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü açıkladı.

12 Nisan 2019 Cuma 20:13
Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de Uzman Erbaş Orduevi olarak kullanılabilecek nitelikte yapılara yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerle İzmir’deki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla İzmir ili Konak ilçesi Alsancak Mahallesinde merkezi bir konumda yer alan ve subay orduevi ek binası olarak kullanılan 10 odalı ve 31 yatak kapasiteli iki katlı bina, İzmir Orduevi Müdürlüğünce 1 Nisan’dan itibaren uzman erbaş (E kategorisi) vardiya yatakhanesi olarak hizmete sunuldu.


Uzman erbaşların Ankara’daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Kızılay’da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı ve 169 misafir kapasitesine sahip olacak bir binanın Milli Savunma Bakanlığınca devralınarak uzman erbaş orduevine dönüştürülmekte olduğu, 2019 yılı ikinci yarısında hizmete sunulmasının planlandığı daha önce açıklandı.


Uzman erbaşlar bu yapılanmaların yanı sıra 189 sosyal tesisten daha diğer statüdeki personel ile birlikte faydalanıyor.Ayrıca sadece uzman erbaşların istifade ettiği Ankara’da Etiler Orduevi bünyesinde 100 yataklı, Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı Kışla Gazino Müdürlüğünde 70 yataklı ve İstanbul’da Harbiye Orduevi bünyesinde 37 yataklı Uzman Erbaş vardiya yatakhaneleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:13
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