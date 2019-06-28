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Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor

Uzman erbaşların Isparta’da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.

28 Haziran 2019 Cuma 11:53
Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor

Uzman erbaşların Isparta’da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.


Uzman erbaş komando temel kursiyerlerinin Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki eğitim faaliyetleri başarıyla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:53
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