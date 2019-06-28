Uzman erbaşların eğitimi başarıyla devam ediyor Uzman erbaşların Isparta’da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.

Uzman erbaşların Isparta’da eğitim çalışmaları başarıyla sürüyor.

Uzman erbaş komando temel kursiyerlerinin Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki eğitim faaliyetleri başarıyla devam ediyor.

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