MSB uzman erbaşı-onbaşı alım ilanı 2019 uzman erbaşı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 uzman onbaşı alım tarihi kesinleşti. MSB yeni dönem komando uzman onbaşı alım tarihi ve uzman erbaş alım başvuruları şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı personel açığını kapatmak için her yıl belirli periyotlarda personel alımı yapmakta. MSB, 2019 uzman erbaşı alımlarına ilişkin takvimi belli oldu. Her yıl iki aşamada uzman erbaş alımı yapan MSB, ilk ilanı her yıl Şubat-Mart döneminde, ikinci ilanı ise Eylül-Ekim döneminde yapmakta. MSB’nin uzman erbaş alımı için ilk ilanda KPSS şartı aranmadığı uzman erbaş alımında ikinci ilana KPSS ile başvuru yapıldı. MSB’nin uzman erbaş alımlarına yönelik 2019 takvimi de belli oldu. MSB uzman onbaşı alımı için 2019 ilanını şubat ayında açıklayacak.

MSB uzman erbaş alım başvuruları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla 27 yaşını geçmemiş olmak,

Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.