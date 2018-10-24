Uzman erbaş uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımları | Kara Kuvvetleri alım asker alım şartları?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kurumlardaki personel açığını kapatmak için binlerce uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımında askerlik şartı aranır. Adayların askerlik yapmış olması ya da başvuru esnasında yapıyor olması gerekmektedir. Peki uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er olmak için nereye başvurulur ve başvuru yaşı kaçtır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımına başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması şartı aranırken uzman erbaş alımına başvuru yapacak adayların da en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı arandığı belirtildi. Öte yandan başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması, Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olması, daha önce askeriyede çalışmamış olması, askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olması, askerliğini yapan adayların ise 22 Şubat 2013 ve sonrasında terhis olmuş olması, sicil kaydı olmaması, boy kilo standartlarını taşıyor olması genel şartları aranır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alım detayları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımında askerlik şartı aranır. Adayların askerlik yapmış olması ya da başvuru esnasında yapıyor olması gerekmektedir Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımına başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması şartı aranırken uzman erbaş alımına başvuru yapacak adayların da en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı arandığı belirtildi. Öte yandan başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması, Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olması, daha önce askeriyede çalışmamış olması, askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olması, askerliğini yapan adayların ise 22 Şubat 2013 ve sonrasında terhis olmuş olması, sicil kaydı olmaması, boy kilo standartlarını taşıyor olması genel şartları aranır.

Uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alım şartları

Uzman erbaş ve uzman onbaşı alımına başvuur yapacak adaylarda aranan yaş şartı şu şekide; 2018 yılı ocak ayının ilk günü itibariyla 27 yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olması (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Sözleşmeli er alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde; Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar)

Sözleşmeli er ve uzman erbaş başvruları ne zaman?

Söz konusu ilan 25 Eylül 2018 tarihinde yayımlanmış olup adaylar başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte başlamışlardı. Buna göre adaylar başvurularını en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden online başvuru yapacaklardır. İlanların başvuru kılavuzuna, Başvuru ekranına ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.