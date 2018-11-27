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Feci kaza... Uzman çavuştan kahreden haber!

Zonguldak'da meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

27 Kasım 2018 Salı 06:24
Feci kaza... Uzman çavuştan kahreden haber!

Alınan bilgiye göre, Erhan A. yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Erhan A. yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Erhan A'nın Hakkari Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi olan Gökçebey'e geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:24
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