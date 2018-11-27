Feci kaza... Uzman çavuştan kahreden haber!
Zonguldak'da meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.27 Kasım 2018 Salı 06:24
Alınan bilgiye göre, Erhan A. yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Erhan A. yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Erhan A'nın Hakkari Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi olan Gökçebey'e geldiği öğrenildi.
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