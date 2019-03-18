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Uzman çavuş ve öğretmen eşinden örnek davranış

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde görev yapan Uzman Jandarma IV.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:41
Uzman çavuş ve öğretmen eşinden örnek davranış

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde görev yapan Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Gürsel Özaydın ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan eşi Asuman Özaydın’ın destekleriyle Yenişehir Mahallesi’ndeki Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine 10 bin farklı kitabın bulunduğu bir kütüphane kuruldu.


Tendürek Geçidi’nde şehit edilen askerlerin adını yaşatmak adına kurulan kütüphane, kurum amirlerinin katılımıyla hizmete açıldı. 24 Mayıs 2016 tarihinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Tendürek Geçidi mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu terörist tarafından yol kesme ve araç yakma olayına gidilirken daha önceden yola döşendiği değerlendirilen basma düzenekli EYP’nin patlaması sonucu Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferdullah Kaygusuz ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Türkmen şehit olmuştu. Şehitlerin aziz hatırasını ve isimlerini yaşatmak adına kurulan kütüphane büyük beğeni kazandı.


Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Kaya, okullarının ihtiyacı olan kütüphanenin kurulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencileri adına jandarma personeli ve eşine teşekkür etti.


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Gürsel Özaydın ve eşi öğretmen Asuman Özaydın’ın gönüllü destekleriyle Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan kütüphanede; Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, kişisel gelişim, hikâye ve roman olmak üzere toplam 10 bin farklı kitap bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:41
  1. kitap

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