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Uzman çavuş ve ailesinin lojmanda ölü bulunması

Tunceli Devlet Hastanesinde cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan ilk ölü muayene ve tespit işleminde uzman çavuş Hüseyin Bektaş'ın vücudunda bitişik atışla tek mermi çekirdeği girişi, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk'un cesetlerinde de ikişer mermi çekirdeği girişi olduğu tespit edildi

18 Mart 2019 Pazartesi 17:24
Uzman çavuş ve ailesinin lojmanda ölü bulunması

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de uzman çavuş, eşi ve oğlunun evlerinde silahla vurulma sonucu ölü bulunmasının ardından cesetler üzerinde yapılan ilk ölü muayene ve tespit işlemlerinin sonuçları ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında 16 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde uzman çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğlu Doruk'un evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Uzman çavuş Bektaş, eşi ve oğlunun cesetleri üzerinde Tunceli Devlet Hastanesi'nde cumhuriyet savcısı nezaretinde ilk ölü muayene ve tespit işlemleri yapıldı.

Yapılan muayenede, uzman çavuş Hüseyin Bektaş'ın göğsünde bitişik atışla tek mermi çekirdeği girişi, eşi Sibel ve oğulları Doruk'un göğüs bölgesinde de ikişer mermi çekirdeği girişi olduğu tespit edildi.

Ev içinde ve cesetler üzerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede ilk elde edilen bulgulara göre, uzman çavuş Bektaş'ın önce eşini, ardından oğlunu vurduğu ve kendisini de aynı silahla vurarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Öte yandan evden ve cesetler üzerinden alınan numuneler ile uzman çavuş Bektaş'ın silahının incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği, kesin ölüm nedeninin açıklanması için de Malatya Adli Tıp Kurumundan otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:24
  1. Adıyaman
  2. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı
  3. Malatya Adli Tıp Kurumu
  4. Tunceli
  5. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. TUNCELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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