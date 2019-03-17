0553 313 94 23

Cinnet geçiren uzman Çavuş ailesini katletti

Tunceli’de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğlu Doruk’u beylik tabancasıyla öldürüp ardından intihar etti.

17 Mart 2019 Pazar 10:53
Cinnet geçiren uzman Çavuş ailesini katletti

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı’na lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş (35), henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk'a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi.

Cansız bedenleri bulundu

Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Çift ile oğullarının cansız bedenlerinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:53
  1. Tunceli
  2. jandarma
  3. jandarma uzman çavul
  4. hüseyin bektaş
  5. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Nwakaeme ile kaybetmiyor
    1. Trabzonspor, Nwakaeme ile kaybetmiyor
    2. "Sadri Alışık tek başına bir..
    3. Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4..
    4. Avrupa’nın düşmanlığı
    5. Özgürlük kısa sürdü, FETÖ borsasının..
    6. Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin..
    7. Darbecileri karşılayan sekreter,..
    8. (Özel haber) Beşiktaş aşkını..
    9. Süleyman Soylu açıkladı! Kılıçdaroğlu..
    10. Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon..
    11. "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde..
    12. "İnşallah Fransa karşısına 6 puanla..
    13. Öğrenciler geleceği okul..
    14. Borsa liginin şubat şampiyonu..
    15. Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol..
    16. Kaspersky Lab'dan zararlı yazılım..
    17. CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da..
    18. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami..
    19. FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10..
    20. Gençler Mehmet Akif Ersoy’u andı
    21. Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü
    22. Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8..
    23. Tütüncü Bucaklı hemşehrileriyle buluştu
    24. İslam ülkelerinin liderlerinden Akit’e..
    25. Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a..
    26. İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor
    27. Kur’an bülbülleri bölge birinciliği..
    28. Muratpaşa’da sokak sokak esnaf..
    29. Oy pusulalarını PTT taşıyacak
    30. Dinlenme tesisine park ettiği tekstil..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu