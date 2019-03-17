Cinnet geçiren uzman Çavuş ailesini katletti
Tunceli’de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğlu Doruk’u beylik tabancasıyla öldürüp ardından intihar etti.17 Mart 2019 Pazar 10:53
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı’na lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş (35), henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk'a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi.
Cansız bedenleri bulundu
Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Çift ile oğullarının cansız bedenlerinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.
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