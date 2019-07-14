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Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı

14 Temmuz 2019 Pazar 21:46
Uzman Çavuş Ağır'ın şehadet haberi babaevine ulaştı

MUĞLA (AA) - Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki babaevinde yas var.

Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan Ağır'ın ailesine, oğullarının şehit oluğu haberini ilçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve beraberindeki askeri yetkililer verdi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Ağır'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:46
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