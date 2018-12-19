Uzman araştırmacılar burada yetişecek

Bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak teknoloji alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek amacıyla bir araya gelen Yeditepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yöneticileri işbirliği protokolü imzaladı.TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, protokolle ilgili yaptıkları açıklamalarda bilim dünyasına önemli katkılarda bulunacakları mesajını verdi.

Üniversitelerin emrindeyiz

TÜBİTAK MAM’a ait 10 mükemmeliyet merkezinin ve 14 pilot tesisin bulunduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, altyapılarının güçlü olduğunu vurgulayarak, ’’Bunu paylaşmamız gerekiyor. Üniversitelerin emrindeyiz. Bu işbirliği protokolü projelerin hayat bulmasına imkân sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Potansiyeller birleşiyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, altyapıya çok ciddi bir yatırım yaptıklarını söyledi ve şu mesajı verdi: “TÜBİTAK MAM ve Yeditepe Üniversitesi altyapıları ile insan kaynağı potansiyellerinin birleştirilmesini sağlayacak bu işbirliğiyle önemli projelere imza atılacaktır. Bu iş birliği protokolünün projelerin ürüne dönüştürülmesi aşamasında da önemli bir adım olduğuna inanıyorum.”

Neler yapılacak?

İşbirliği protokolüne göre nitelikli, temel ve ürüne yönelik uygulamalı, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak Türkiye için kritik olan teknoloji alanlarında uzman araştırmacılar yetiştirilecek, üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına imkân sağlanacak. Her iki kurum da ulusal ve uluslararası destek programlarına proje teklifi verebilecek, nitelikli araştırmalar için her iki tarafın mevcut altyapıları kullanılacak, yayın ve patent üretilecek ve bilim insanı yetiştirilmesine katkı sağlanacak.