Uzlaştırmacı eğitimlerinde ikinci dönem başladı

Adalet Bakanlığı, Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığınca kurulan ve eğitimlerinde ikinci dönemi başlayan ‘Uzlaştırmacılık’ mesleğine yoğun talep devam ediyor.

Davalıların mahkeme salonlarına gitmeden sorunlarına çözüm bulunması amacını güden uzlaştırmacılık mesleğinde ikinci dönem eğitimleri başladı. Birinci dönemde, yaklaşık 33 bin kişinin katıldığı eğitimler 2017 yılında tamamlanmış ve sınavı da 11 Mart 2018’de gerçekleştirilmişti. Bakanlığın izin vermesiyle yeni dönem eğitimler başladı. Adalet Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eğitim vermek üzere yetkilendirilen Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitimlere başladı.

Hasan Kalyoncu Üniverstesi, Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Suat Pınar, yeterli sayıya ulaşılan ve bakanlıkça onaylanan her il ve ilçede eğitim yaptıklarını açıkladı. Pınar, uzlaştırmacı olmak için 48 saatlik eğitim programına katılımın ve eğitim sonrası bakanlıkça gerçekleştirilecek sınavdan en az 70 almanın zorunlu olduğunu ifade etti. Pınar ayrıca, adaylardan gelen yoğun talep nedeniyle uzlaştırmacılık zorunlu eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi’nde tamamlayan adaylara sınava kadar ücretsiz ve her saat ve lokasyondan rahat erişilebilmesi için uzaktan eğitim ile “Sınava Hazırlık Kursunu” verdiklerini belirtti.

Bu dönemde çok yoğun katılımın olması beklenen eğitimlere ilişkin detaylı bilgiye üniversitenin ilgili web sayfası olan www.sem.hku.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarından müfredatında ve Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku bölümünün derslerinden en az ikisini görmüş olanlar uzlaştırmacılığa başvurabilecek.