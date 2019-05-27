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Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifikaları verildi

Erzincan’da 20 Mayıs-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle düzenlen ceza muhakemesinde uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifikaları Baro Başkanı Adem Aktürk tarafından verildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:41
Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifikaları verildi

Erzincan’da 20 Mayıs-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle düzenlen ceza muhakemesinde uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayan 30 avukata sertifikaları Baro Başkanı Adem Aktürk tarafından verildi.


Programda konuşan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, "Ceza muhakemesi hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir.


Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir.


Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur.


Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu sağlanmaktadır.


Meslektaşlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem veriyoruz.


Geçmiş dönemde olduğu gibi bu yılda Baromuzda düzenlemiş olduğumuz eğitimler ve seminerlerle, meslektaşlarımızın mesleki gelişimine büyük katkı sağladık. Bundan sonra da eğitim seferberliğimiz devam edecektir. Bugün, meslektaşlarımıza uzlaştırmacı sertifikası vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza başarılar diler, uzlaştırmacı eğitimlerini veren hocalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:41
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