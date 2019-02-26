"Uzlaşma" oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "Uzlaşma", gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönettiği oyunun gösterimi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu ve Zeliha Bahar Çebi'nin rol aldığı oyunu izleyenler arasında, İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılar Işıl Yücesoy, Emel Çölgeçen, Gül Erda, Anta Toros, Saadet Sun, Suna Keskin, Seçkin Selvi ve Miray Akovalıgil de yer aldı.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre, artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır."

Trajikomik bir oyun olan ve ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan eser, yarın, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.



