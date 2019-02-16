Üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.16 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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