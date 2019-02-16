Üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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