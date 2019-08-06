Üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanelik oldu Erzincan’da üzerine sıcak su dökülerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan’da üzerine sıcak su dökülerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 10. 15 sıralarında Ekşisu Mesire alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Ekşisu Mesire alanında piknik yapan çocuğun üzerine kazara semaverdeki kaynamış su döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun vücudunda ikinci derece yanık olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.