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Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'da üzerine kızgın yağ dökülerek yaralanan iki yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi.

Gölhisar ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailenin çocukları Şem Abdullah'ın üzerine annesi yemek yaparken kızgın yağ döküldü. Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan çocuk, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra doktorlar, Şem'in daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Yaralı çocuk, ambulansla Isparta Havaalanına getirildi. Sedyeyle Sağlık Bakanlığının ambulans uçağına taşınan çocuk, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
  1. Burdur
  2. çocuk
  3. Gölhisar
  4. Şem Abdullah
  5. Yanık

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