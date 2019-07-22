0553 313 94 23

Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde evine girmek için sürgülü demir bahçe kapısını açmaya çalışan Hayri Aslan (76) devrilen kapının altında kaldı.

Ağır yaralanan Aslan, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
  1. demir kapı
  2. Gaziantep
  3. Hayri Aslan
  4. öldü
  5. üzerine devrildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi
    1. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    2. Sincan’da açık hava sinema keyfi..
    3. Burdur'da otomobil ile kamyon..
    4. Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor
    5. Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru
    6. Ülker "Sıfır Kayıp" hedefiyle 2018’de..
    7. Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı..
    8. Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda..
    9. Fındığın maliyeti belli oldu!
    10. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    11. Ana kucağından asker ocağına
    12. Başkan Gültak, hafta sonunu..
    13. Diş eti iltihabını tedavi etmenin..
    14. Denizli’nin Çivril ilçesinde sahte..
    15. Fındık hasadı hazırlıkları
    16. Çukurova Üniversitesi Besyo Taban..
    17. Araç çarpması sonucu yaralanan "Aykız"..
    18. Sürekli yorgun olma hissine dikkat
    19. Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu indi
    20. GÜNCELLEME - İngiltere'nin Avrupa..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..