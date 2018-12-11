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Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2 çocuğu yaralandı

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı anne ve 2 çocuğunu yaraladı

11 Aralık 2018 Salı 17:18
Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2 çocuğu yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da şiddetli rüzgar 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı yerlerde çatılar uçtu, Canik ilçesinde ağaçtan kopan dal, yolda yürüyen Eda D. ile kreşten aldığı iki çocuğunun üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla dalın altından hafif yaralı olarak kurtarılan anne ve çocukları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kırılan dal belediye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının üzerine dalın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:18
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