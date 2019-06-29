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Üzerinden çıkanlar şaşırttı

Düzce’de görev yapan gece kartalları bekçiler şüphelendikleri bir çocuğu durdurmak isteyince kaçmaya başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
Üzerinden çıkanlar şaşırttı

Düzce’de görev yapan gece kartalları bekçiler şüphelendikleri bir çocuğu durdurmak isteyince kaçmaya başladı. Kovalama sonucunda yakalanan çocuğun 8 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun üzerinden çıkanlar ise şaşırttı.


Geceleri Düzce’nin cadde ve sokaklarında görev yapan gece kartalları bekçiler suçlulara göz açtırmıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece kartalları bekçiler gece 01.45 sıralarında Kültür Mahallesi Kültür Cami önünde kovalama sonucu şüpheli bir çocuğu yakaladılar. Yakalanan S.Ç’nin hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu anlaşıldı. Çocuğun GBT sorgusunda 8 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. S.Ç.’nin yapılan üst aramasında ise 1 adet bandana, 1 adet çakı bıçağı, 1 adet maket bıçağı ve 1 adet tornavida çıktı. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltına alınan S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
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