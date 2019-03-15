Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi gözaltına alındı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.15 Mart 2019 Cuma 11:29
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirin mevkisinde durumundan şüphelendiği A.C., H.S., D.M., K.M., ve A.A., isimli 5 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Kişilerin yapılan üst aramalarında paket içerisinde toplam 20 gram esrar maddesi ile uyuşturucu kullanım düzenekleri ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekipleri tarafından el konulurken konuyla alakalı olarak 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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