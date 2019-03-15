Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi gözaltına alındı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirin mevkisinde durumundan şüphelendiği A.C., H.S., D.M., K.M., ve A.A., isimli 5 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Kişilerin yapılan üst aramalarında paket içerisinde toplam 20 gram esrar maddesi ile uyuşturucu kullanım düzenekleri ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekipleri tarafından el konulurken konuyla alakalı olarak 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.