Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği S.A., T.S. ve F.Ç., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında kişilerin üzerinden 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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