THY- Noukşot
0553 313 94 23

'Üzerinde büyü var, altınları hocaya okutalım' diyerek dolandırmışlar

Antalya’da "Üzerinde büyü var. Altınları hocaya okutalım" diyerek vatandaşların bileziklerini dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, polis tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Şahısların üzerlerinde, altınlardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL para ele geçirildi.

25 Kasım 2018 Pazar 21:49
'Üzerinde büyü var, altınları hocaya okutalım' diyerek dolandırmışlar

Antalya’da farklı tarihlerde meydana gelen olayda Ümit Akçayüzlü ve Ümmühani Doğral isimli vatandaşlar, "altınları hocaya okutalım, kötülüklerden korur" diyerek kendilerine yardımcı olma bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti.

İhbarın ardından harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin araçlarını takibe aldı.

Denizli'de yakalandılar

 

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve il sınırı dışına çıkıp Denizli’ye gittiklerini tespit ederken, çevre güzergahta bulunan iller ile irtibat kurulup kimlikleri tespit edilen Y.K., İ.B. ve M.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler, Denizli Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yakalanırken, şahısların dolandırıldığını iddia eden vatandaşların altın bileziklerinden temin edildiği düşünülen 18 bin TL, geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K.’nın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, bir diğer şüpheli İ.B.'nin de yine 8 ayrı suçtan aranması ve 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Şüpheli Y.K., İ.B. ve M.K. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:49
  1. Denizli
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • tolgatolga10 dk önce
    Ah bu ... yokmu musluman halkikandiriyorlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye müdahale
  1. İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye..
  2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
  3. Maçın ardından
  4. Karadeniz'de gerilim tavan yaptı!..
  5. Emniyetten bu kareye yalanlama geldi
  6. Şenol Güneş nikah şahidi oldu
  7. 'Üzerinde büyü var, altınları hocaya..
  8. Güngören'de yangın
  9. GÜNCELLEME- Irak'taki sel felaketi
  10. "Tartışmalar ortaya konulan futbolu..
  11. İran depremi Hakkari'de hissedildi!..
  12. Maçın ardından
  13. Hollanda'da Arakan protestosu!..
  14. CHP toplantısında protesto! Gençler..
  15. Maçın ardından
  16. Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5..
  17. Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi
  18. Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi..
  19. "Gördüğüm istihbarata göre cinayet..
  20. Lübnan'dan İsrail'e sert tepki!
Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

Günün Karikatürü

25 Kasım 2018
Türk devi satılıyor
Türk devi satılıyor
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?