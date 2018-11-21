Üzerinde apartman bulunan tarihi hamam restore edildi

KOCAELİ (AA) - Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18'inci yüzyılda yaptırılan tarihi hamam, restorasyon çalışmalarının ardından sergi salonu olarak hizmete açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kısmı üstünde 7 katlı apartman bulunan, Osmanlı dönemine ait, şehrin önemli tarihi eserlerinden biri olan, 18. yüzyılın ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın, 2016'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.



Hacıhasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi'nde bulunan ve İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan, yaklaşık 25 yıl önce üzerine 7 katlı apartman yapılan 250 metrekarelik Yeni Hamam'ın restorasyon çalışmaları, aslına uygun olarak titizlilikle gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi'nce restorasyon çalışmaları için 1 milyon 200 bin lira harcanan tarihi hamam, sergi salonu olarak hizmete açıldı.

-"Kocaeli bir sanayi kenti olarak anılıyordu"

Belediye Başkanı Nevzat Doğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehirde yaptıkları restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın, 18'inci yüzyılın en önemli eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan, üzerinde apartman olan tarihi hamamın restorasyon çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntıları anlattı.

Doğan, büyük bir mücadelenin ardından eseri, kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın tarihi değerlere ve ata yadigarlarına bakış açısını biz sürdürdük. Şimdi hangi noktadayız. Bu şehirde tarihi değerler önemli ölçüde ortaya çıktı. Konaklar, sarnıçlar, hamamlar, camiler, surlar. Böyle devam edecek. Ne varsa onları ayağa kaldırmak, burayı yönetenlerin, boynunun borcudur. Kocaeli bir sanayi kenti olarak anılıyordu. Şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı."

- "Turistlere de bu kültür varlığımızı sunacağız"

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan da Başkan Doğan'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tarihi hamamın önemine değinen Zanburkan, şunları söyledi:

"Bu hamam 18'inci yüzyıldan beri hizmet vermekteydi ancak deprem sonrası ya da deprem sonrasında meydana gelen zararlardan dolayı kapatılmıştı. Harap bir şekildeydi, toprakla doluydu. Çok bakımsız durumdaydı. İzmit Belediye Başkanımızın girişimleriyle restorasyonları yapıldı. Bugün turizm ve kültürün hizmetine açıldı. Burada bundan sonra çeşitli sergiler, söyleşiler düzenlenecek ve il dışından gelecek turistlere de bu kültür varlığımızı sunacağız."

Daha sonra tarihi hamamda açılan "Tarihten Bu Yana İzmit'e İz Bırakanlar" yağlı boya resim sergisi gezildi.



