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"Üzerimize oynanan oyunları boşa çıkartalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "Niyetimiz çok halis ve net; tekrar PKK belini doğrultmasın bu ülkede, 15 Temmuz gibi bir hadise yaşamayalım. Üzerimize oynanan oyunları, tuzakları boşa çıkartalım. Niyetimiz çok net bir şekilde budur. Bundan daha güzel bir niyet olabilir mi?"

21 Mart 2019 Perşembe 20:36
"Üzerimize oynanan oyunları boşa çıkartalım"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Niyetimiz çok halis ve net; tekrar PKK belini doğrultmasın bu ülkede, 15 Temmuz gibi bir hadise yaşamayalım. Üzerimize oynanan oyunları, tuzakları boşa çıkartalım. Niyetimiz çok net bir şekilde budur. Bundan daha güzel bir niyet olabilir mi?" dedi.

Adapazarı Belediyesi önünde düzenlenen ve mehteran gösterisiyle başlayan Nevruz Bayramı kutlama programında konuşan Yavuz, Cumhur İttifakı kapsamında bir araya gelen iki partinin amacının ve niyetinin belli olduğunu söyledi.

Niyetin "hayr" olduğunu akıbetin de "hayr" olacağını belirten Yavuz, "Niyetimiz çok halis ve net; tekrar PKK belini doğrultmasın bu ülkede, 15 Temmuz gibi bir hadise yaşamayalım. Üzerimize oynanan oyunları, tuzakları boşa çıkartalım. Niyetimiz çok net bir şekilde budur. Bundan daha güzel bir niyet olabilir mi? Bu niyetle bir araya gelmiş bu topluluğu yürekten selamlamak, gönülden alkışlamak istiyorum. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Yavuz, karşılarında ne yaptığını bilmeyen, rastgele kişilerin koluna girmek suretiyle 4 benzemez partinin bir araya geldiğini ve adeta PKK'yı meşrulaştırırcasına adımların atıldığını, pazarlıkların yapıldığı bir manzaranın olduğunu savunarak, "Şimdi o ittifakla bu ittifak Allah aşkına bir olabilir mi? Ben onun için ilk günden beri şunu söylüyorum ve bugün de söylemek istiyorum; Cumhur İttifakı bu sebepten ötürü son derece bereketli bir ittifaktır." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın bereketini gördüklerini ve yarın da göreceklerini aktaran Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Öbür taraf son derece bereketsiz bir iş yapıyor. O bereketsizliğini inşallah zaman içerisinde daha da görecekler. Niye söylüyorum bunu, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en fazla belki en korkunç dertlerimizden bir tanesi terördür ve bunların başında PKK gelir. Ya siz düşünebiliyor musunuz PKK'nın ileri gelenleriyle pazarlık yaparcasına bir süreç yürütülüyor, bundan bereket çıkar mı? Böyle bir şeyde bereket olabilir mi? İnşallah bu 4 benzemeze, PKK ile yakınlaşan bu partilere ya da bir anlamda PKK ile arasında doğru düzgün mesafe koymamış HDP ile kol kola vermenin dersini oy pusulalarıyla vermiş olursunuz, oluruz."

Temsili demir dövülmesinin ardından yemek ikramıyla sona eren programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:36
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. Nevruz bayramı

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