“Üzerimizdeki emanet, 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor”

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Kızılcahamam’da başladı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığınınstratejik planı çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapılanfaaliyetler değerlendirilecek ve 2019 yılına dair planlamalar yapılacak.

3 gün sürecek toplantının açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,büyük bir emanet yüklendiklerine işaret ederek, “Bu öyle bir sorumluluk ki, bugün yeryüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için Hesap Günü’nde bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var” dedi.

İşlerinin vakitlerinden daha çok olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bunun için, yorulmak kelimesini lügatten çıkarıyoruz. Bir iş bitince diğerine başla, ilkesi ile hareket edeceğiz. Gayretin çalışmanın delisi olmak zorundayız.Başarıya odaklanmayan başaramaz. Başarı, imkan ve hizmet orantısıyla ölçülür” diye konuştu.

Başkan Erbaş, çalışmalarda ve idari hizmetlerde motivasyon ve aidiyeti güçlendirici bir yaklaşım ve yöntemin önemli olduğunu ifade ederek,“Bir tarafta mevcut personelimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Dahası aynı zamanda ekibimizi nitelik ve formasyon açısından geliştirmeliyiz. Diğer yandan yeni gelenlerin uyum sürecini takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“İdari ve insani ilişkilerin en önemli boyutu iletişimdir”diyen Başkan Erbaş, “Aynı zamanda başarının en önemli ayaklarından biri de ekip ruhu ve iletişimdir. Bu manada kendimize zaman zaman dışardan bakalım” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Daire Başkanları katılıyor.