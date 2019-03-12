0553 313 94 23

Uzer’den Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

12 Mart 2019 Salı 17:49
Uzer’den Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Milletvekili Ahmet Uzer, büyük bir özveri ile insan sağlığına hizmet eden Türk hekimlerinin her alanda kendini kanıtladığını ifade etti. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabileceğini belirten Uzer, “Toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmazdır. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin gerçekleştirdikleri özverili çalışmalara her zaman minnet duyduk. Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sağlık hizmetlerine yönelik yatırımları artırarak, sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek, bütün vatandaşlarımızın eşit koşullarda hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak temel hedeflerimizdendir. Sağlık alanında evrensel standartları yakalayan ülkemiz, bu alanda büyük reformlar gerçekleştirmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde, tıpta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden hastanelerimiz, üniversitelerimiz ve sağlık merkezlerimizin sayısı hızla artmaktadır. Sağlıkta geçmişe nazaran çağ atlayan Türkiye, uyguladığı politika ve geliştirilen modellerle Avrupa’ya hatta dünyaya bile örnek olmuştur” dedi.


Uzer, sözlerinin sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle doktorlarımızın ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'nin Batman mitingi
    1. HDP'nin Batman mitingi
    2. Sivas'ta park halindeki aracın üstüne..
    3. Çankırı'da yangın
    4. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı..
    5. "Patates ekiminin yasaklandığı iddiası..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    7. Hafif ticari araç, otomobille..
    8. Hastane bahçesinde görülmemiş ticaret!..
    9. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    10. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    11. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    12. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    13. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    14. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    15. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    16. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    17. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    19. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    20. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    21. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    22. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    23. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    24. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    25. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    26. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    27. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    28. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    29. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    30. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü