Uzer’den Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Ahmet Uzer, büyük bir özveri ile insan sağlığına hizmet eden Türk hekimlerinin her alanda kendini kanıtladığını ifade etti. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabileceğini belirten Uzer, “Toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmazdır. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin gerçekleştirdikleri özverili çalışmalara her zaman minnet duyduk. Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sağlık hizmetlerine yönelik yatırımları artırarak, sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek, bütün vatandaşlarımızın eşit koşullarda hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak temel hedeflerimizdendir. Sağlık alanında evrensel standartları yakalayan ülkemiz, bu alanda büyük reformlar gerçekleştirmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde, tıpta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden hastanelerimiz, üniversitelerimiz ve sağlık merkezlerimizin sayısı hızla artmaktadır. Sağlıkta geçmişe nazaran çağ atlayan Türkiye, uyguladığı politika ve geliştirilen modellerle Avrupa’ya hatta dünyaya bile örnek olmuştur” dedi.

Uzer, sözlerinin sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle doktorlarımızın ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.