0553 313 94 23

Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

02 Temmuz 2019 Salı 10:44
Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dış yüzeyinde bulunan küflerin yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.

ScienceDaily'nin haberine göre, bilim adamları, UUİ'nin dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti.

Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao'nun UUİ'deki küf sporlarına ilişkin bulguları cuma günü Washington'da 2019 Astrobiyoloji Bilim Konferansı'nda sunacağı belirtildi.

Cortesao, "Şimdi küf sporlarının düşündüğümüzden çok daha fazla radyasyona direnç gösterdiğini biliyoruz. İstasyonu içeriden ve dışarıdan temizlerken bu sporları dikkate almamız isabetli olur." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, ziyaretçi uzay aracının Güneş Sistemi'nde diğer gezegenlerle uydularını Dünya'dan gelen mikroorganizmalarla kirletmemeyi amaçlayan gezegenleri koruma protokollerinde daha ciddi bir tehdit oluşturan küf sporlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini açığa çıkardığı da ifade edildi.

Marta Cortesao, öte yandan, küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay misyonlarında faydalı olabileceğine dikkati çekti.

UUİ'de astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.

Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:44
  1. küf sporları
  2. UUİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    1. "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    2. Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları..
    3. Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına..
    4. Fenerbahçe son dakika transfer..
    5. Başkan Büyükakın, Darıca Askeri..
    6. Resmen açıklandı! Emre Belözoğlu..
    7. Düğün konvoyunda “drift” pahalıya..
    8. Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu..
    9. YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları..
    10. Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari..
    11. Trafik kazasında 5 kişilik aile..
    12. Kosova’da 6 ayda 600 kilo uyuşturucu..
    13. Türkiye’den Birleşik Arap..
    14. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
    15. Çarşamba’da Yaz Spor Okulları açıldı
    16. Sapanca’da Yaz Spor Okulları açılıyor
    17. Aydınlı çocukları en mutlu eden ders
    18. Başkan Özcan’dan hentbol takımına..
    19. DeFacto yazın trendlerini açıkladı
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız