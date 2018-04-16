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Uzaya giden Tesla'da Türk izi!

Amerikalı Elon Musk’ın direksiyona bir manken astronot yerleştirerek Mars’a gönderdiği, 2020 yılında üreteceği 2.9 saniyede 100 km’e hıza çıkabilen yeni elektrikli otomobil Tesla S konseptinde Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu öğrenildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
Uzaya giden Tesla'da Türk izi!

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Maysan Mando, uzaya gönderilen Tesla’nın amortisör parçalarından birini üretti. Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, “7 milyar dolar ciroya sahip Mando Grubu, Tesla’nın otonom araçlarının en önemli tedarikçilerinden. Uzaya gönderilen Tesla’nın 4 amortisörünü de Mando üretti. Türkiye’deki fabrika dahil 24 ayrı Mando fabrikasında Mars’a giden Tesla aracı için amortisör ve diğer fren araçları için gereken parçaların alt komponentleri üretildi ve Amerika’da Mando fabrikasına gönderildi. Maysan Mando olarak biz amortisörün önemli komponentlerinden biri olan milini ürettik” dedi.

Maysan Mando,  1969 yılında Maysan adıyla Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk şirketlerinden biri olarak kurulduktan sonra, 1997 yılında Güney Koreli Mando Corporation ile yapılan yüzde 50 ortaklık anlaşmasıyla Maysan Mando adını aldı. 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Maysan Mando, Tofaş, Ford Otosan, Renault gibi dünya devi otomotiv firmalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amortisörlerini de üretiyor. Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığı yatırımlarla cirosunu iki katından fazla artıran Maysan Mando bu yıl 400 milyon TL ciroya ulaşarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:22
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Güney Kore
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Renault
  6. Tofaş
  7. Tesla

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