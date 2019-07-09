0553 313 94 23

"Uzay yelkenlisi" LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

Uydunun, yelken işlevi gören kanatları sayesinde Güneş ışığındaki fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi amaçlanıyor

09 Temmuz 2019 Salı 11:47
"Uzay yelkenlisi" LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

ANKARA (AA) - Planetary Society tarafından geliştirilen solar yelkenli uydu "Light Sail 2", yörüngeden çektiği ilk fotoğrafları Dünya'ya yolladı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bilim cemiyeti Planetary Society, 25 Haziran'da uzaya gönderilen Light Sail 2 uydusunun Dünya'yla ilk bağlantısını yaptığı ve yörüngeden çektiği fotoğrafları gönderdiğini bildirdi.

Cemiyet, Light Sail 2'nin kameraları tarafından kaydedilen, yörüngedeki gün batımı sırasında, Dünya'nın Güneş'ten gelen ışık huzmeleri arasından silüet olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Cemiyet ayrıca uydunun yörüngedeki konumunun canlı olarak izlenmesini ve üzerindeki iki balık gözü mercekli kameranın kaydettiği görüntülere çevrimiçi erişebilmesini sağlayacak bir internet uygulamasını hizmete sunduklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve somun ekmek büyüklüğündeki uydunun, sonraki aşamada, alüminyum folyoya benzer hafif ve ışığı yansıtan malzemeden yapılmış kanatlarını açıp, tıpkı bir yelkenlinin rüzgar enerjisiyle yol alması gibi, Güneş ışınlarıyla yayılan fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi hedefleniyor.

Light Sail 2'nin dört parçadan oluşan solar kanatları açıldığında uydu, kare şeklinde ve boks ringi genişliğinde bir solar yüzeye dönüşüyor. Proje yöneticileri uydunun birkaç gün içinde form dönüşümünü tamamlayarak yörünge yolcuğuna başlamasını öngörüyor.

Amerikalı jeofizik doktoru ve televizyon programcısı Bill Nye'ın öncülük ettiği proje tamamen bağışçıların desteğiyle finanse edildi. İnternetten yürütülen bağış kampanyasına 40 binden fazla kişi 1 dolardan 1 milyon dolara kadar bağışlarla katkıda bulunmuştu.

Uydunun ilk hali "Light Sail", 2015 yılında uzaya fırlatılmış, solar kanatların açılması ve fotonların itişiyle hareket etme özellikleri test edilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:47
  1. Bill Nye
  2. LightSail 2
  3. Planetary Society
  4. solar yelkenli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
    1. Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
    2. Evini kolonya dökerek ateşe veren kişi..
    3. Burak Yılmaz transferinde son nokta!..
    4. ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl..
    5. Tavşanlı’da 15 Temmuz hazırlıkları..
    6. ALES başvuruları başladı
    7. Mersin’de üzüm hasadı devam ediyor
    8. Başkan Şahin İstanbul’daki..
    9. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    10. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    11. Hayvan hastanelerinin kayıtlarında..
    12. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
    13. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
    14. Sınırda tellere takılan çantadan bakın..
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    17. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    18. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    19. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    20. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!