Uzay savaşları başlıyor! Trump yeni ordu kuruyor!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Uzay Gücü" fikri için biraz daha zemin hazırlamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün bir Beyaz Saray töreninde, Trump uzayda Amerikan üstünlüğünü güvence altına almaya adanmış yeni bir ordu dalı yaratma olasılığından bahsetti.



Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin, Ordu, Donanma, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığından oluştuğunu aktaran Trump, aslında bir altıncıyı düşündüklerini ve bunun da Uzay Gücü olacağını aktardı. General Robert Caslen'ın da hazır bulunduğu törende kendisine seslendi ve "Muhtemelen siz bile duymadınız. Biz Uzay Kuvvetleri'ni ciddi olarak düşünüyoruz." dedi. Salı günkü etkinliğin asıl amacı ise, Kara Şövalyeler Komutanı'nın her yıl Ordu, Deniz Kuvvetleri veya Hava Kuvvetleri kolej futbol takımlarına verilen kupaları sunmasıydı.

Trump ilk olarak, Mart ortasında Uzay Kuvvetleri fikrini San Diego'daki hizmet üyelerine yapılan bir konuşma sırasında açıkladı. Bu sözlerin doğası ve içeriği, Trump'ın şaka yapıyor olma olasılığını açık bıraktı. Ancak bir yönetim yetkilisi, birkaç gün sonra Trump'ın gerçekten ciddi olduğunu doğruladı. Anavatan savunması ve küresel güvenlik savunma sekreteri yardımcısı Kenneth Rapuano yaptığı açıklamada, "Başkan için uzay öncelikli oldu. Gelişmiş yetenekler sunabilecek herhangi bir seçeneği keşfetmekle çok ilgileniyor. Uzay birliklerinin değerlendirilmesi, diğerlerinin yanı sıra yakın ilgi gören seçeneklerden biri." dedi.