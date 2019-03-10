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Kılıçdaroğlu'nun sözleri güldürdü: CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir

Dalaman'da miting gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine oy vermenin uygarlığa oy vermek olduğunu savunarak güldürdü.

10 Mart 2019 Pazar 09:31
Kılıçdaroğlu'nun sözleri güldürdü: CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir

Türkiye'yi ileriye taşıyacak her projeye "hayır" diyen CHP, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin uzay sanayisinde faaliyet göstermek için kurduğu, Uzay Ajansı'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

"CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir"

Her projeye karşı olan CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir. Beraber gideceğiz sandığa. Altı okun altına mührümüzü basacağız. Diyeceğiz ki, 'Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi CHP'dir. CHP hiç kimseyi ötekileştirmez. CHP herkesin inancına saygı gösterir. CHP kırsalda yaşayan ile kentte yaşayanın beraber huzur içinde yaşamasını ister.'

"Sandığa giderken CHP'ye oy verin"

CHP inşallah iktidar olduğunda, Göcek Tüneli'nden geçerken para ödemeyeceksiniz. Muğla'da Büyükşehir'de, Dalaman'da bizde belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar. Muğla, Türkiye coğrafyasının en kilit yerlerinden biri. Kentin olağanüstü güzel coğrafyası ve insanı bulunuyor. 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'ye oy verin." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:31
  1. Muğla
  2. chp
  3. dalaman
  4. kemal kılıçdaroğlu

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