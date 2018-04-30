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Uzaklaştırma alan koca çatıya çıktı!

Konya'da birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Ercan K. (39), bu kararın kaldırılması için bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:20
Uzaklaştırma alan koca çatıya çıktı!

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yonca Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ercan K., geçen yıl eşinden boşanarak Fatma D. ile yaşamaya başladı. Fatma D., bir süre sonra kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek Ercan K. hakkında polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Ercan K.'ya, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Karara sinirlenen Ercan K., Fatma D.'nin evinin karşısında bulunan inşaata çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Ercan K.'nın atlama ihtimalini düşünerek hava yastığı açtı. Polisin ikna çabalarına yanıt vermeyen Ercan K., olay yerine Fatma D.'nin gelmesini ve kendisini affetmesini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Fatma D., bir süre Ercan K. ile görüştürüldü. Fatma D.'nin kendisini affedeceğini söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı çatıdan indirildi. Ercan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:20
  1. konya
  2. kadına şiddet

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