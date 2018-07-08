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Uzakdoğu'dan Filistin'e destek

Son dönemde ABD ile sıkça kriz yaşayan Çin'den Filistin halkı için güçlü bir destek geldi.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:40
Uzakdoğu'dan Filistin'e destek

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Filistin halkının meşru haklarına güçlü desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklama göre, Arap-Çin İşbirliği Forumu8. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra Filistin, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

''ORTADOĞU'NUN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA ÖNEM VERİYORUZ''

Vang, Çin'in Filistin meselesine ve Filistin halkının meşru haklarına güçlü bir şekilde desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Çinli Bakan ayrıca, ülkesinin genel olarak bütün Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrara kavuşmasına büyük önem verdiğini ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Çin'in başta Filistin davası olmak üzere Arap ülkelerinin öncelikli meselelerine, uluslararası mahfillerde verdiği olumlu desteği takdir ettiğini dile getirdi.

Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı, salı günü Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:40
  1. Çin
  2. Filistin Devlet Başkanı
  3. Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi
  4. Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı

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