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Uyuyan şoför, kamyonun altına girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu belirlenen otomobil, aynı istikamette seyir halindeki kamyonun altına girdi.

25 Haziran 2019 Salı 15:46
Uyuyan şoför, kamyonun altına girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu belirlenen otomobil, aynı istikamette seyir halindeki kamyonun altına girdi. Otomobil sürücüsü aracının hurdaya döndüğü kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Barış Yağmur’un kullandığı 07 NYM 51 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi sınırlarında aynı istikamette seyir halindeki Bayram Çalışkan’ın kullandığı 15 NF 643 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu yaşanan kazada otomobil hurdaya döndü. Motor bölümü tamamen parçalanan otomobilin sürücüsü büyük şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:46
  1. doğa

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