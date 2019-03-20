Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp eşyalarını gasp etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin boğazına bıçak dayayıp telefon, kurusıkı tabanca, çakmak ve tespihini alan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi’nde H.Y. isimli şahıs, ikametinde uyuduğu sırada, daha önceden tanıdığı M.V. tarafından boğazına bıçak dayandığı, M.V.’nin kendisine ait 1 adet cep telefonu, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çakmak ve 3 adet tesbihi zorla aldığını iddia ederek davacı oldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu iddia edilen M.V. isimli şahıs Çağlayan Mahallesinde bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliden elde edilen 1 adet cep telefonu, 3 adet tesbih ve 1 adet çakmak müşteki H.Y.’ye teslim edildi.

Müşteki H.Y.’nin yapılan GBT sorgulamasında silah kanununa muhalefet suçundan aranma kaydının olduğu, ayrıca kurusıkı tabancanın faturası bulunmaması nedeniyle "5729 Sayılı Kanun" gereğince 1.294 TL idari para cezası uygulandı.

Gasp ve yağma şüphelisi M.V. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.