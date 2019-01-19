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Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine gizlemiş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta zeytin tenekelerine gizlenmiş halde 15 kilo 929 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:59
Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine gizlemiş

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş 15 kilo 929 gram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün, Yüksekova ilçesinden Van'a giden bir araçta yapılan aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş halde 15 kilo 929 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:59
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