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Uyuşturucuyu yangın söndürme tüpüne gizlemiş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın tüpüne gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 4 kilo 570 gram kokain ele geçirildi

14 Aralık 2018 Cuma 14:27
Uyuşturucuyu yangın söndürme tüpüne gizlemiş

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yangın tüpüne gizlenerek yurda sokulmak istenen kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tır, risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında, aracın römork kısmındaki yangın söndürme tüpünde şüpheli bir yoğunluk belirlendi.

Dedektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 4 kilo 570 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde tutuklandı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:27
  1. Kapıkule
  2. uyuşturucu
  3. yakalama

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