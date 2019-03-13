Rize polisinin düzenlediği operasyonda bir şahıs evindeki uyuşturucuyu tuvalete atarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Güneysu ilçesi Başaran Mahallesi’nde G.M.’ye ait ikamette yapılan aramada satışa hazır vaziyette toplam 11 paket halinde daralı 66,94 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 paket halinde daralı 8,54 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Rize merkez Atmeydanı Mahallesi’nde bulunan ikamette yapılan aramada ise 1 paket halinde daralı 8,64 gram esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Başaran Mahallesinde yapılan arama sırasında O.Ö. isimli şahsın ikamette bulunan uyuşturucu/uyarıcı maddeleri evin tuvaletine atmak suretiyle yok etmesinden dolayı, şahıs hakkında “suç delillerini yok etme, değiştirme ve gizleme” suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. G.M. isimli şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçlarından Rize Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.