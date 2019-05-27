Uyuşturucuyu sanal ortamda özendirenlere operasyon
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından , uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen kişilere yönelik29 ilde eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonudüzenlendi.27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:28
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından , uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen kişilere yönelik29 ilde eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonudüzenlendi.100 ekip ve 290 personelin görev aldığı operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucuyu sosyal medyada özendiren kişilere yönelik NARKONET-4 Operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu maddekullanımını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarlaözendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslaradli makamlara sevk edildi.29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşenoperasyon kapsamında yakalanan şüphelilerinevlerinde yapılan aramalardabir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.
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