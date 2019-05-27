Uyuşturucuyu sanal ortamda özendirenlere operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından , uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen kişilere yönelik29 ilde eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonudüzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından , uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen kişilere yönelik29 ilde eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonudüzenlendi.100 ekip ve 290 personelin görev aldığı operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucuyu sosyal medyada özendiren kişilere yönelik NARKONET-4 Operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu maddekullanımını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarlaözendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslaradli makamlara sevk edildi.29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşenoperasyon kapsamında yakalanan şüphelilerinevlerinde yapılan aramalardabir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.