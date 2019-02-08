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Uyuşturucuyu saman çuvallarının arasına saklamışlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Sedef'in de katıldığı operasyonda 453 kilogram esrar ele geçirildi

08 Şubat 2019 Cuma 16:21
Uyuşturucuyu saman çuvallarının arasına saklamışlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda saman çuvalları arasına gizlenmiş, 453 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine biri öncü 2 aracı durdurdu.

Araçlarda özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Sedef"in aracılığıyla yapılan aramalarda saman çuvalları arasına zulalanmış, 453 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:21
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