Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler
Diyarbakır'da kamyon kasasına yüklenmiş römorktaki oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar ele geçirildi03 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine kent merkezine giriş yapan bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş traktör römorkunun içindeki 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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