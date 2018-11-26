Uyuşturucuyu katırla yurda sokmaya çalıştılar
Yüksekova'daki İran sınırında, yurda yasa dışı yollarla sokulan 2 katıra yüklenmiş 74 kilogram eroin ele geçirildi26 Kasım 2018 Pazartesi 12:58
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran sınırında 74 kilogram eroin ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Esendere beldesindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Tuğtepe Karakolu'nda görevli askerler, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçirilmek istenen 2 yük hayvanı tespit etti.
Yakalanan katırlara yüklü halde 74 kilogram eroin bulundu.
Katırlarla yurda uyuşturucu sokmaya çalışan kişilerin yakalanması için bölgede başlatılan çalışma sürüyor.
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